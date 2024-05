Kommunalpolitik in Wermelskirchen Stadtrat sagt „Nein“ zur AfD-Nominierung

Das ist ein Novum in der Geschichte der Kommunalpolitik in Wermelskirchen und darüber hinaus – der Vorgang könnte gar zu einem Präzedenzfall führen: Mit deutlicher Mehrheit hat sich der Wermelskirchener Stadtrat gegen die AfD-Nominierung von Manfred Schawohl als Mitglied oder stellvertretendes Mitglied in Ausschüssen, Betriebsausschüssen, Beiräten sowie Arbeitskreisen gestellt.