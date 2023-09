Politik in Wermelskirchen Mutlosigkeit ist kein guter Ratgeber

Dieser Fehler wiederholt sich, weil die Einschätzung des Schulentwicklungsplans für null und nichtig erklärt wird in puncto Entwicklung der Schülerzahlen. Durch die Entscheidung für eine Fünfzügigkeit wird auch die Entscheidung der Eltern, die voller Vertrauen ihre Kinder an einer neuen Schule angemeldet und letztlich für eine sechszügige Gesamtschule im ersten Schuljahr des Bestehens gesorgt haben, ad absurdum geführt. Wenn von Seiten der Christdemokraten im Schulausschuss zu hören ist, dass die stattliche Resonanz ja nur „mal so ein Run“ gewesen sei, ist es für diese Eltern wie ein Schlag ins Gesicht und an Überheblichkeit nicht zu überbieten. Wer meint, die Anmeldungen zum ersten Gesamtschuljahr seien nur ein Strohfeuer gewesen, muss seine Energie darauf verwenden, dass das Feuer weiterhin brennt – das ist auch die Verantwortung der Kommunalpolitik. Mutlosigkeit ist dabei kein guter Ratgeber.