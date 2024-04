Stadtentwicklung in Wermelskirchen Rhombus als Aushängeschild auf „polis“-Messe

Für Wermelskirchen ist Florian Leßke, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, in der Landeshauptstadt vor Ort, um den Messebesuchern rund um die Pläne für das Rhombus-Areal Rede und Antwort zu stehen. Da auf der Industriebrache in Wermelskirchen ein neues Quartier direkt in der Innenstadt entsteht, das Platz für öffentliche Nutzungen, Wohnen, kreatives Arbeiten und Dienstleistungen bietet, sei das Projekt für die RBW und ihren Messeauftritt von Bedeutung, sagt RBK-Sprecherin Silke Ratte. Gleiches gelte für das Vorhaben auf dem ehemaligen Gelände der Papierfabrik Zanders in Bergisch Gladbach, was in den kommenden Jahren einer Neugestaltung unterzogen und nahtlos in das städtische Umfeld integriert werden soll. Ansprechpartner für das Zanders-Projekt sind auf der „polis“ Wirtschaftsförderer Martin Westermann und Projektleiter Udo Krause.