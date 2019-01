Pohlhausen: Freie Plätze im Ballmäuse-Kursus

Pohlhausen Der Verein Tura Pohlhausen Tennis führt schon Dreijährige an den Ballsport heran.

Tennis ist als Sportart – dank der Erfolge deutscher Top-Spieler – offenbar wieder im Aufwind. In dem „Ballmäuse“-Kurs von Tura Pohlhausen Tennis, der am Mittwoch, 16. Januar um 15 Uhr startet, sind noch einige wenige Plätze frei. Bei den Ballmäusen trainieren Kinder ab drei Jahren spielerisch den Umgang mit Bällen, Schläger und entwickeln ihre Motorik und Koordination weiter. Bis zu zwölf Kinder pro Gruppe sammeln unter Anleitung von drei erfahrenen Trainern erste Erfahrungen mit sportartunspezifischem Ballspiel. Der Kurs findet im Winter im Sportkarée in der Thomas-Mann-Straße statt.

Eine Idee hinter dem Kurs ist natürlich, die Kinder früh an den Ball- und Tennissport heranzuführen. Eine andere, schon Dreijährigen ein Angebot zu schaffen, das sie ohne Eltern wahrnehmen können. Das Projekt, das das Team um Tura-Trainer Björn Seide im Mai letzten Jahres ins Leben rief, hat sich bewährt. In dieser Woche starten die 6. und 7. Ballmäusegruppe – die 16-Uhr-Gruppe ist ausgebucht, in der 15-Uhr-Gruppe sind noch einzelne Plätze frei. Nach Absprache und bei Verfügbarkeit ist auch ein späterer Einstieg in den Kurs noch möglich.