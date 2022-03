Sportvereine in Wermelskirchen : Rainer Bleek übernimmt TuRa-Vorsitz

Pohlhausen Bei den Vorstandswahlen wurde der frühere Wermelskirchener Bürgermeister einstimmig gewählt. Geschäftsführer Dirk Hohlmann wurde in seinem Amt bestätigt.

Nachdem er vor wenigen Tagen den Vorsitz des Stadtsportverbandes übernommen hat (wir berichteten), ist Rainer Bleek nun auch Vorsitzender vom Turn- und Rasensportverein (TuRa) Pohlhausen. Bei der ersten Präsenz-Jahreshauptversammlung seit 2019 des derzeit rund 250 Mitglieder starken Vereins fiel das Ergebnis einstimmig für Wermelskirchens ehemaligen Bürgermeister aus, der seit fast fünf Jahrzehnten TuRa-Mitglied ist. Bleek füllt damit eine Lücke an der TuRa-Spitze, denn der Vorsitz war seit 2018 vakant und wurde in Personalunion von Geschäftsführer Dirk Hohlmann übernommen. Letzteren bestätigten die 21 Anwesenden als Geschäftsführer.

Für das laufende Jahr kündigte der Vorstand das traditionelle Osterfeuer am Samstag (16. April), das Pohlhausen-Open-Air mit der Band „Framework“ am 24. Juni als Termine an – und auch der karnevalistische Frühschoppen wäre bereits in Planung.