Skatturnier bei TuRa Pohlhausen Großes Interesse am Neujahrs-Skat in Pohlhausen

Währenddessen tragen TuRa-Geschäftsführer Dirk Hohlmann und Frank Bratzke gemeinsam die Punkte der ersten Runde ins Computersystem ein. Das berechnet am Ende des Turnieres den Sieger. „Am schönsten ist es aber, wenn wir während des Spiels hören, dass die Stimmung an den Tischen locker ist und die Leute sich über die Geselligkeit freuen“, sagt Hohlmann. Am Sonntagmorgen beim Neujahrs-Turnier sind ausschließlich bekannte Gesichter dabei. Mit der Resonanz sei man erneut sehr zufrieden, sagt der TuRa-Geschäftsführer. „Weil alle schon mal hier waren, kennt jeder die Regeln und das Vorgehen“, sagt Hohlmann. Wer nach drei Runden die meisten Punkte gesammelt hat, bekommt den gut gefüllten Präsentkorb, der bereits auf seinen Einsatz wartet. „Das Rennen ist völlig offen“, sagt Dirk Hohlmann, nachdem er die letzte Punktzahl der ersten Runde in den Computer eingegeben hat. Dann gibt er gut gelaunt den Startschuss für die nächste Runde. Die Spieler kehren an ihre Tische zurück. „Das Beste am Skat ist: Jedes Spiel ist anders“, sagt Horst Jaeger. Und dann versucht er sein Glück erneut.