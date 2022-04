Überall in Wermelskirchen brannten die Osterfeuer : TuRa-Tradition erlebt großen Andrang

Pohlhausen In Pohlhausen mussten bereits nach eineinhalb Stunden Grillwürstchen-Nachschub organisiert werden.

Auch auf dem Parkplatz neben dem Vereinsheim „Am Silberberg“ loderte wieder das traditionelles Osterfeuer von TuRa Pohlhausen – ein Brauch, der in den vergangenen zwei Jahren durch Corona-Pandemie zur Auszeit gezwungen war. Dass es gewisse Vorfreude nach einem Aufleben der Osterfeuer gab, befeuerte nicht zuletzt das frühlingshaft-sonnige Wetter. Wie die Stadt Wermelskirchen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, waren zum Wochenende auf dem gesamten Stadtgebiet 33 Osterfeuer angemeldet. Zum Vergleich: In den jüngsten Vor-Corona-Jahren waren es durchschnittlich 25.

In Unterpohlhausen war rund um den Sportplatz nur noch schwer ein Parkplatz zu ergattern, wenngleich viele Besucher zu Fuß aus der Nachbarschaft und Oberpohlhausen den Weg an die TuRa-Anlage fanden. Genauso die Brüder Ulrich und Manfred von Holt, die mit Rawisara von Holt, Warunya Yathep und Thomas Amato in geselliger Runde bei einem Bier sowie einer Grillwurst am Osterfeuer saßen. „Ende der 1970er-Jahre haben wir in Pohlhausen gebaut“, erzählte Ulrich von Holt und fügte mit einem Lachen hinzu: „Damals konnten wir uns noch die schönsten Grundstücke aussuchen.“