Vereinsleben in Wermelskirchen : Tennis in bester Gesellschaft

Pohlhausen 42 Teams traten beim Ü77-Turnier auf den Tennisplätzen in Pohlhausen gegeneinander an. Die Drillinge Janne, Lasse und Mats Hardenbruch feierten ihre Turnier-Premiere.

Auf den Zuschauerrängen trifft er auf seine Brüder Mats und Lasse. „Drillinge“, sagt Janne und deutet auf sich und seine beiden Brüder. Und alle drei sind beim Ü77-Turnier in Pohlhausen zum ersten Mal dabei. Bisher hat vor allem ihr Vater bei dem Wettkampf mitgespielt. „Uns gefiel dieses Turnier hier“, erzählt Janne, „und im letzten Jahr entstand bei uns dann die Idee, auch selbst anzutreten.“ Der Plan hatte allerdings einen Haken: Spielberechtigt sind nämlich nur solche Teams, die gemeinsam mindestens 77 Lebensjahre zusammenbekommen. „Also hat sich unser Vater bei seinen Tennisfreunden um Mitspieler für uns bemüht“, erzählen die drei Jungs. Mit Erfolg. Einer von ihnen ist Holger Klammann. Auch er ist am Wochenende zum ersten Mal in Pohlhausen dabei. „Ich spiele gerne Tennis und besonders gerne Doppel“, sagt er, „und ich finde, man muss den Jungs eine Chance geben, reinzuschnuppern.“ Also hat auch er den Ehrgeiz für dieses lange Tennis-Wochenende über Bord geworfen – und genießt die schöne Stimmung auf der Anlage und jeden schönen Ballwechsel, der sich bietet.

Corona In 22 Jahren musste das Ü77-Turnier nur einmal ausfallen: 2020 sagte der Verein den Wettbewerb wegen der Corona-Pandemie ab. Seit dem vergangenen Jahr wird wieder gespielt. Es gibt allerdings eine kleine Änderung: Seitdem wird das Bier in Flaschen verkauft statt in Gläsern.

„Das ist der Reiz dieses Turniers“, sagt Turnierleiter Frank Hemmerling. Die Atmosphäre werde vor allem dadurch getragen, dass man in sich in der großen Tennisfamilie kennt – weiter über Stadtgrenzen hinaus. Der Pohlhausener Verein gibt sich überdies viel Mühe mit selbst gebackenem Kuchen, kaltem Bier und reichlich Raum für Geselligkeit. „Hier wird gefachsimpelt“, sagt Hemmerling als er bei einer gut gelaunten Truppe am Bierwagen vorbeikommt. Und vor allem: Jeder kann mitspielen. „Anfänger sind eher nicht dabei, ein gewisses Leistungsniveau wird schon vorausgesetzt“, sagt der Turnierleiter. Aber sobald ein Doppel die geforderten 77 Lebensjahre zusammenbringt, ist es spielberechtigt. „Und bleibt mindestens für drei Spiele“, erklärt Hemmerling. Auch ein Plus: Keiner muss nach der ersten Niederlage nach Hause fahren, stattdessen wird in drei Gruppen weitergespielt.