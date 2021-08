Baustelle in Pohlhausen : Pohlhauser Straße ab Montag dicht

Pohlhausen Ab Montag wird an der Pohlhauser Straße die neue Fahrbahndecke eingebaut. Dafür muss die Straße gesperrt werden. Wer sein Auto braucht, sollte seinen Wagen schon Sonntagabend umparken.

Eine entsprechende Information ist bereits an die Anlieger verteilt worden, sagt sie. Kommenden Montag wird im ersten Schritt die Fahrbahn ab morgens um 5 Uhr mit einer wasserlöslichen Bitumenemulsion angespritzt. „Start ist Am Ecker und der Abschnitt geht bis zu Hausnummer 76, wo die Tierarztpraxis Uta Schmidt ist“, so Hannah Weisgerber. Anlieger werden gebeten, die Fahrbahn in dieser Zeit weder zu befahren, noch zu betreten. Der eigentlichen Fahrbahndeckeneinbau beginnt um 7.30 Uhr. „Wer Montagmorgen seinen Wagen braucht, sollte diesen schon Sonntagabend an einer frei zugänglichen Stelle an einer anderen Straße parken“, heißt es. Bei dem zweiten Abschnitt, der von der Tierarztpraxis bis Hünger führt, wird ebenso verfahren und zwar am Dienstag, 10. August, ab 5 Uhr. Mülltonnen werden dennoch abgeholt, Umleitungen sind ausgewiesen.