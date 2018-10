Poetry Slammer buhlen in der Katt um die Gunst des Publikums.

Wermelskirchen : Wortakrobaten mit vollem Körpereinsatz

Wermelskirchen Beim „Zeilensprung“ diente den Poetry Slammern ein Trampolin als Bühne. Ihre Vorträge kamen beim Publikum gut an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frederik Oehl

Am Sonntagabend war es endlich wieder so weit: Beim „Zeilensprung“, dem Poetry Slam in der Kattwinkelschen Fabrik, trugen fünf Poeten in drei Runden selbstgeschriebene, oft humorvolle, manchmal emotionale und gelegentlich auch politische Texte vor und stellten sich dem Urteil des Publikums. „Zeilensprung“ war dabei durchaus wörtlich zu nehmen: Ein Trampolin diente den Slammern als Bühne, und manche der Kandidaten bedankten sich mit vollem Körpereinsatz, sprangen und gestikulierten wild, um die Botschaft ihres Textes zu untermalen.

In den ersten beiden Runden konnten die Slammer Stimmen sammeln: jede gehobene Hand eines Zuschauers zählte ein Punkt. Die Texte der fünf Teilnehmer drehten sich dabei um verschiedenste Themen: So trug etwa Pina Seyffert aus Wuppertal ein klassisches Liebesgedicht und eine sprachlich überzeugende Betrachtung über den Tod und den Wert des Lebens vor, während die Texte von Raphael aus Köln sich vordergründig um simple Alltagsgegenstände wie Socken drehten, aber durchaus eine politische Botschaft enthielten. Die Wermelskirchenerin Christine Warning thematisierte hingegen die manisch-depressive Erkrankung und griff dabei auf eine Mischung aus Ernst und Augenzwinkern zurück.

Ins Finale schafften es schließlich Lidia Morante Maldonado, ebenfalls aus Wermelskirchen, und Christofer aus Herne. Letzterer ist nicht nur Poetry Slammer, sondern auch Lateinlehrer an einer Schule im Ruhrgebiet. Schon in der ersten Runde hatte er mit einem Rap über seinen Schulalltag zu beeindrucken gewusst: Der rund sechsminütige Text war ebenso lustig wie sprachlich komplex (Zitate aus dem Lateinischen inklusive). Für noch mehr Lacher sorgte Christofers Text aus der zweiten Runde, der von Gesprächen auf der Damentoilette handelte: „Bei meinem letzten Auftritt hatte sich das Publikum gewünscht, dass ich etwas zu diesem Thema schreibe“, sagte er. Ernster und emotionaler waren die beiden Beiträge von Lidia: Zuerst ging es um die Erinnerung an die vor einigen Jahren verstorbene Mutter der Slammerin; in der zweiten Runde folgte unter der Überschrift „Stop – Du bist schön!“ eine Kritik an den Schönheitsidealen in der Gesellschaft der Gegenwart.



Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen : Beim Zeilensprung gehört die Bühne den Poetry Slamern

zurück

weiter

Im Finale, in dem die Lautstärke des Applauses über den Sieg entschied, knüpften beide Teilnehmer an ihr Programm aus den Vorrunden an. Lidias Text „Wie ich bin“ konnte man leicht als Fortsetzung ihres Beitrages aus der zweiten Runde interpretieren, und Christofer spielte durch einen sprachlich ausgeklügelten, simulierten Wutausbruch mit dem Klischee des cholerischen Lateinlehrers. Am Ende gab es für beide Finalisten donnernden Applaus, am lautesten jedoch für Christofer, der sich somit den Sieg sichern konnte.