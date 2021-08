Poetry Slam in der Kattwinkelschen Fabrik : Poetry-Slam findet unter freiem Himmel statt

Wermelskirchen Die nächste Ausgabe des „Zeilensprungs“ findet am 29. August im Bistro der Kattwinkelschen Fabrik statt. Der Poetry-Slam soll dieses Mal unter freiem Himmel ausgetragen werden.

Wenn das Mikrofon knistert und die Scheinwerfer die Bühne erleuchten, dann ist eines klar: Es ist Zeit für den Zeilensprung – für den beliebten Poetry Slam. Die nächste Ausgabe in der Kattwinkelschen Fabrik unter freiem Himmel findet am Sonntag, 29. August, ab 19 Uhr am Katt-Bistro statt. Künstlerinnen und Künstler des gesprochenen Wortes treten dann auf der Bühne mit ihren eigenen Texten gegeneinander an, um das Publikum in ihren Bann zu ziehen und es darüber entscheiden zu lassen, wer als Sieger die Bühne verlassen wird.