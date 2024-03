Poetry Slam in Wermelskirchen „Zeilensprung“ mit jeckem Jubiläum

So sprach Eva-Lisa Fitzi etwa in sympathischer Reimform über alternative Geschäftsfelder, als „euch an Sonntagabenden in einer Kneipe in Wermelskirchen Geschichten zu erzählen“. Genau das tat sie dann natürlich, was der Aussage eine nette, kleine Meta-Ebene verpasste. Der Text war eine schöne Kapitalismus-Kritik, humorvoll vorgetragen und bei aller Bissigkeit auch mit einer sympathischen Pointe versehen. In eine ganz andere Richtung ging ein Text von Taya Kaldirim aus Köln. Die junge Frau hatte einen sehr persönlichen Text zum Thema „Vaterliebe“ geschrieben. Das ging durchaus unter die Haut und war bewundernswert, wie sich eine gerade einmal 20-jährige Frau vor ein nicht kleines Publikum stellte, um völlig offen über ihren inneren Kampf zu sprechen, den sie seit ihrem 13. Lebensjahr um die komplexe Beziehung zu ihrem Vater führte.