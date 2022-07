Aufholen nach Corona in Wermelskirchen : Plattform soll in 2023 Praktika vermitteln

Wermelskirchen Die Stadtverwaltung erarbeitet ein mögliches Konzept, dass Firmen und Jugendliche für Praktika zusammen bringt. Der Bedarf ist groß.

Über die Internetplattform sollen Jugendliche und Unternehmen zusammenfinden, im Idealfall Schnupperpraktikanten und Anbieterfirma direkt zusammenfinden. Wie Miriam Schöpp (Büfo) im Schulausschuss erläuterte, könne auch eine „Schnupperwoche“, in der die Jugendlichen an fünf Tagen fünf verschiedene Unternehmen besuchen, ein Modell für das Vorhaben sein. Verschiedene Ansätze könnten in das Projekt einfließen. „Uns hat geärgert, dass unser Antrag erst im Haupt- und Finanzausschuss und jetzt im Schulausschuss besprochen wird, aber wohl eigentlich in den Jugendhilfeausschuss gehört hätte“, sagte Miriam Schöpp: „Der Antrag ist lange liegen geblieben.“ In dem Papier stellt Büfo dar, dass Praktika zu den wichtigsten Instrumenten der Berufsorientierung gehören, zuletzt wegen der Pandemie aber gar nicht oder nur eingeschränkt zum Tragen gekommen wären. Um eine Unterstützung zur erneuten Aktivierung zu bieten, sollte die Stadt nach Ansicht von Büfo ebenso die Beauftragung Dritter in Betracht gezogen werden. Als Beispiel führt das Bürgerforum die „stafftastic GmbH“ an, die für die Homepage www.praktikumswoche.de verantwortlich zeichnet.