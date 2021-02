Schwerer Unfall auf glatter Straße in Wermelskirchen : Pkw stößt mit Linienbus zusammen

Wermelskirchen-Halzenberg Auf glatter Straße verlor am Freitagmorgen eine 42-jährige Frau aus Wipperfürth die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Sie wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Linienbus schwer verletzt; Busfahrer und drei Fahrgäste blieben unverletzt.

Schwer verletzt wurde am Freitagmorgen eine 42-jährige Frau aus Wipperfürth bei einem Unfall in Halzenberg. Wie die Polizei mitteilt, stieß sie mit einem Linienbus zusammen. Der Bus fuhr gegen 8 Uhr aus Richtung Halzenberg in Richtung Neuenhaus auf der Landstraße 409. Ein entgegenkommenden Skoda geriet in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund von Straßenglätte auf die Fahrspur des Linienbusses und stieß mit ihm zusammen. Während die Fahrerin schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, kamen der Fahrer des Linienbusses und seine drei Fahrgäste mit dem Schrecken davon - sie wurden nicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf insgesamt 20.000 Euro, der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Landstraße gesperrt.