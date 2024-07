Tier der Woche in Wermelskirchen „Cecilio“ ist noch vorsichtig und unsicher

Der knapp fünf Monate junge „Cecilio“ wartet im Tierheim Wermelskirchen darauf, von seiner Traumfamilie entdeckt zu werden. „Der 40 Zenitmeter große Junghund hat in seinem kurzen Leben noch nicht viel kennengelernt“, berichtet das Tierheim-Team: „So erscheint er manchmal, wenn Fremde an sein Gehege kommen, wie ein scheues Reh, zieht sich in seine Hütte zurück und überlässt seinen Hundekumpeln den Vortritt.“