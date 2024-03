„Im Alter in Form“ in Wermelskirchen So geht es nach dem Jahr als Pilotkommune weiter

„In der Zeit ist viel passiert“, resümiert Christine Beyer, von der Stabstelle Demografischer Wandel und Mitglied der Steuerungsgruppe des Projektes bei der Abschluss-Veranstaltung im Bürgerzentrum. Grundsätzlich zeichne „Im Alter in Form“ drei Handlungsfelder auf: Bewegung, Ernährung und soziale Teilhabe. Durch einen Fragebogen habe man zuerst erhoben, welche Wünsche es in den einzelnen Bereichen in Wermelskirchen gibt. Die Ergebnisse wurden dann analysiert – und geschaut, was sich davon wie umsetzen lässt.