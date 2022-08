Geselligkeit in Wermelskirchen : Der gemeinsame Traum vom Jakobsweg

Beste Stimmung beim Pilgerstammtisch: Michael Bremiker griff am Dienstagabend spontan zur Gitarre. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Am Pilgerstammtisch schwelgen die Besucher drei Mal im Jahr in wertvollen Erinnerungen – und genießen die kulinarischen Genüsse im „Granada“.

Gerade serviert das Team im spanischen Restaurant eine Platte Pimientos. Renate Flanhardt lacht. „Die habe ich damals kennengelernt, als wir zum ersten Mal auf dem Jakobsweg unterwegs waren“, sagt sie und legt sich eine der kleinen grünen Bratpaprikas auf ihren Teller. Und sofort steuern ihre Sitznachbarn eigene Geschichten von Restaurants und Cafés am Jakobsweg bei. Sie tauschen Erfahrungen aus und erinnern sich gemeinsam an Zeiten, in denen es wenig Gelegenheit zur kulinarischen Einkehr am „Camino de Santiago“ gab.

Am Pilgerstammtisch treffen viele verschiedene Menschen aufeinander. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie begeistern sich für den Jakobsweg. Ob denn jeder der Besucher schon mal auf dem Weg unterwegs gewesen sei ? „Der Weg beginnt vor deiner Haustür“, sagt Klaus Flanhardt. „Also sind wir im Grunde genommen auch alle Pilger.“ Die meisten Besucher, die am Dienstagabend zum Pilgerstammtisch ins spanische Restaurant „Granada“ gekommen sind, waren aber tatsächlich schon selber auf dem Weg unterwegs. Viele von ihnen unzählige Male und seit vielen Jahren.

„Im Grunde sind wir immer schon gepilgert“, erzählt Christel Hamann. Sie sei schon mit ihrem Mann Ferdinand unterwegs gewesen und mit ihrer Enkelin. „Man ist völlig für sich alleine, selbst wenn man gemeinsam auf dem Weg ist“, sagt sie, und diese Erfahrung verbinde. Dann erzählt sie von ihren Enkeln und Urenkeln, die sie gedanklich mit auf den Weg nehme. „Ich denke dann an jeden von ihnen und vertraue darauf, dass einer da oben sie behütet“, sagt sie.

Jeder an den langen Tischen im Restaurant hat ganz eigene Erfahrungen gemacht und eine eigene Motivation für den Weg. „Man kann aber sagen: Auf dem Jakobsweg findet man Antworten“, sagt Klaus Flanhardt, während das Restaurant-Team Tortilla serviert. Manchmal lägen die Antworten schon in einem selbst, und ein anderes Mal würden Wegbegleiter helfen.

In diesem Moment greift Michael Bremiker zur Gitarre und stimmt ein spanisches Lied an – das Restaurant-Team stimmt ein, die Stammtischbesucher summen gut gelaunt mit. Es ist eine heitere Runde, die die spanischen Spezialitäten und die Geselligkeit zu schätzen wissen. Den Anfang machten damals Werner Allendorf und Klaus Flanhardt, die ihre Erlebnisse teilten und beim spanischen Zentrum anklopften, um ins Gespräch zu kommen. Seitdem wächst der Stammtisch kontinuierlich. Einmal im Vierteljahr treffen sich die Pilgerfreunde – zum gemeinsamen Wandern oder zum Essen. Es ist ein Stempel entstanden, der in heimischen Hotels ausliegt. Und die Gruppe nahm auch an der Pilgerstab-Staffel teil, die von Beyenburg bis Santiago de Compostela führte.