Pilgern in Wermelskirchen Das Wandern auf dem Camino verbindet

Gudrun Kalkum hört den Berichten der Sitznachbarn genau zu. „Ich bin den Weg noch nie gegangen, aber ich möchte so gerne“, sagt sie. Und deswegen hat sie sich an diesem Abend auf den Weg in die Katt gemacht – um Berichte zu hören und vielleicht sogar, um Mitstreiter zu finden, die sich mit ihr gemeinsam auf den Weg machen. „Natürlich wäre das eine körperliche Herausforderung“, sagt sie, „aber ich habe den Traum, dass der Weg mich zu mir selbst führt.“ Das habe sie in Berichten anderer gehört – und das traue sie dem Jakobsweg zu.