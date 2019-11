Haus Eifgen in Wermelskirchen : Philosophisches Café und die Debattenkultur

Das in Wermelskirchen ins Leben gerufene Philosophische Café möchte zu einer neuen Debattenkultur anregen. Den Impuls-Vortrag hält Joachim Schulte, Mit-Diskutant ist Uwe Christoph.

(pd) Anonym oder inzwischen sogar mit schamlos offenem Visier besetzen sie mehr und mehr die öffentlichen Foren: Hass-Kommentare, Diffamierungen in Netzwerken, die sich mit dem Attribut „sozial“ aufhübschen, Facebook-Posts voll beleidigender Hetze. Sie nehmen auf der einen Seite in Besorgnis erregender Tendenz zu. Auf der anderen Seite verlieren untersuchende Beschreibung und argumentierende Analyse an Gehör. Migration, Brexit, Mauerbau gegen Mexico - Weltweit gerät die öffentliche Debatten-Kultur in die Defensive, in Gefahr. Und der auslösende Virus des Populismus schleicht sich aggressiv über das Netz fast bis ins Private. Das in Wermelskirchen ins Leben gerufene Philosophische Café möchte zu einer neuen Debattenkultur anregen, die genau auf einem solchen Austausch beruht. Das soll beim nächsten Treffen im Haus Eifgen diskutiert werden.

„Denkbare Antworten auf diese Fragen möchten wir im nächsten - schon dem sechsten - Philosophischen Café am Dienstag 12.November mit Gästen gemeinsam suchen. Die Auseinandersetzung darüber ist in unser aller Interesse. Wir sind gespannt“, heißt es in der Einladung. Den Impuls-Vortrag hält Joachim Schulte, Mit-Diskutant ist Uwe Christoph. Die Teilnehmer können im Anschluss an die eigentliche Veranstaltung bei einem Glas Wein, einem Bier, einem Was-auch-immer und dazu vielleicht auch mit einem unsrer leckeren Pies in der Gaststube weiterführen. Es erweist sich nun schon zum sechsten Mal, wie interessiert die Teilnehmer, nicht nur aus Wermelskirchen, aufmerksam zuhörend oder angeregt diskutierend, am gemeinsamen Austausch über grundlegende Fragestellungen unserer Gesellschaft beteiligen. Jeweils zwischen 35 und 45 Personen haben die Gelegenheit zu seriöser, respektvoller Auseinandersetzung wahrgenommen, viele mit ausdrücklichem Dank für eine heutzutage eher selten seriöse Atmosphäre, so die