Im Haus Eifgen in Wermelskirchen : Philosophisches Café diskutiert über Tierrechte

Wermelskirchen Über den Umgang mit anderen Spezies geht es bei der siebten Auflage im Haus Eifgen.

„Als tolerante Menschen sind wir innerhalb unserer Spezies grundsätzlich bereit, anzuerkennen, dass Andere gleiche Interessen haben wie wir selbst. Nach dem Gleichheitsprinzip ist es unmoralisch, dieses Recht Gruppen mit bestimmten Merkmalen abzusprechen“: So formuliert Uwe Christoph in seiner Einladung zum siebten Philisophischen Café im Haus Eifgen. Am 14. Januar ab 19 Uhr geht es um das Thema „Tierrechte – unser Umgang mit anderen Spezies“.

Es gibt nach Ansicht von Uwe Christoph viele interessante Möglichkeiten, in einen sachlichen Diskurs über Tierrechte zu treten. Eine davon sei nun, die Idee der Abwägung gleicher Interessen über unsere Spezies hinaus zu denken. Mit diesem Ansatz lasse sich systematisch darüber diskutieren, ob Tiere Glück und Schmerz in einem Maß oder auf eine Art empfinden, die es rechtfertigen, sie leiden zu lassen oder zu töten. Christoph: „Es lässt sich prüfen, ob Intelligenz oder Sprache Kriterien einer Überlegenheit der Menschheit darstellen, mit denen ein rücksichtsloser Umgang mit anderen Lebewesen begründet werden kann, der innerhalb der eigenen Spezies als grausam verurteilt würde.“

Laut der Berliner Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt lebten 2017 allein in Deutschland ca. 745 Millionen Tiere in Massenhaltung. Die meisten davon dürften im selben Jahr auch getötet worden sein. „Die Abwägung unserer Interessen an der Produktion von tierischen Nahrungsmittel kommt offenkundig zu dem Ergebnis, dass die Dominanz der Spezies Mensch, also der Speziesismus, legitim ist. Dass sie das juristisch auch ist, erklärt in unserer zivilisierten und vordergründig nach Recht und Gesetz ausgerichteten Gesellschaft, warum Nutztiere, aber auch Haustiere, Heimtiere, Versuchstiere, Zootiere und Wildtiere oft systematisch so respektlos behandelt werden, wie dies tagtäglich geschieht“, meint Christoph.