Situation in der Pflege in Wermelskirchen : Pflegeeinrichtungen werben um Personal

Info

Arbeitsgeber Die Rheinische Gesellschaft beschäftigt 2500 Mitarbeiter in 27 Einrichtungen und Diensten. Im Bergischen gibt es vier Standorte mit elf Einrichtungen und Diensten und 740 Mitarbeitern: Das sind das Ev. Altenzentrum Hasensprungmühle in Leichlingen, das Ev. Altenzentrum Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid, das Ev. Altenzentrum Haus Vogelsang in Wermelskirchen und das Ev. Altenzentrum Johannesstift in Hückeswagen.

Kontakt Wer Interesse an dem Berufsfeld „Pflege“ hat, kann sich bei der Rheinischen Gesellschaft für Diakonie melden – per Mail an bewerbung@rg-diakonie.de oder unter Telefon 02175 8880-64. Infos gibt es im Internet unter www.naechstenliebe-leben.de.