Bürgermonitor für Wermelskirchen Task-Force gegen Verwahrlosung des Stadtbildes gefordert

Wermelskirchen · Grünschnitt und -pflege sowie „Vermüllung“: Die Freien Wähler formulieren einen Offenen Brief „Pflege, Ordnung, Sauberkeit“. Nie habe Wermelskirchen in diesen Bereichen so schlecht ausgesehen wie 2024.

07.06.2024 , 15:18 Uhr

Das Wartehäuschen an der Bushaltestelle „ Hufe" verkommt zur Müllhalde, wie ein Anwohner gegenüber unserer Redaktion bemängelte – das wuchernde Grün nimmt den Abfall förmlich „ gefangen". Foto: Stephan Singer