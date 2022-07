Pflanzenschutz in Wermelskirchen : Die Hitze macht dem Grün zu schaffen

Mit einer Handbrause bewässert Gärtnermeister Thorsten Rieger die Ziersträucher in der Baumschule Garten Bosman. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen NRW steht eine Hitzewelle bevor. Dies macht nicht nur den Menschen, sondern auch den Pflanzen zu schaffen. Welche Vorbereitungen Gärtnereibetriebe und die Stadt jetzt schon treffen, um sich darauf vorzubereiten.

Es wird heiß in den nächsten Tagen. Richtig heiß. Der Wetterbericht kündigt 28 Grad für den kommenden Montag an, am Dienstag sollen es sogar 33 Grad werden. Das stellt nicht nur eine Belastung für den Menschen, sondern besonders für die Natur dar.

Das bereitet Gärtnermeister Harald Bosman von der gleichnamigen Baumschule Sorgen. Sein Betrieb baut auf einer Fläche von über 35 Hektar Pflanzen aller Art an. „Wir müssen extrem viel gießen, das ist aber wie jedes Jahr um die Jahreszeit“. sagt er. „Wir müssen früh morgens anfangen und abends länger arbeiten, das ist von der Arbeitszeit her schon etwas aufwendiger. Ansonsten fangen einige Betriebsteile früher an und hören später auf, um der großen Hitze zu entgehen“, führt er weiter aus. Für Privatleute mit eigenem Garten oder Balkon hat Bosman auch einen Tipp: „Es hat jetzt lange nicht geregnet, man kann nur dazu plädieren, dass die Leute ihre Pflanzen zuhause gießen.“

Info Naturdenkmal in Eipringhausen Zuständigkeit Die Stieleiche neben dem Feuerwehrgerätehaus in Eipringhausen ist als Naturdenkmal eingestuft und in die Liste der Baumdenkmäler eingetragen. Zuständig für Pflege und Sicherung ist der Rheinisch-Bergische Kreis. Er schickt einmal im Jahr einen Baumkontrolleur; falls Arbeiten notwendig sind, werden sie vom Kreis ausschließlich beauftragt. Bewässerung Anwohner wunderten sich schon, dass sich die Stadt darum nicht kümmert. Erstmals wurde diese Stieleiche in diesen Tagen auch bewässert. Das hat jetzt die Stadt in Absprache mit dem Kreis übernommen.

Weniger große Probleme mit der Hitze hat die Humuswerkstatt, die Lukas Worth und Marius Frey 2020 gegründet haben. Worth erklärt, was das Besondere an ihrem Betrieb ist. „Zum einen haben wir die Zeit jetzt schon genutzt und gewässert. Zum anderen ist unser Boden so, dass der extrem viel Wasser speichern kann und auch über mehrere Wochen lang Feuchtigkeit im Boden hält. Zusätzlich arbeiten wir noch mit Schattierungsnetzen, das heißt, unsere Gewächshäuser werden mit einem dünnen Netz überzogen, das 30-40 Prozent der Sonnenstrahlung reduziert.“

Bauhofmitarbeiter Jannik Posingies bereitet die Bewässerung der uralten Eiche am Feuerwehrgerätehaus in Eipringhausen vor. Auf den durchfeuchteten Untergrund kommt Hackschnitzel, um die Feuchtigkeit im Boden zu halten. Um den Stamm wird ein 1500 Liter fassender Wassersack gelegt. Foto: Udo Teifel

Worth sieht noch einen weiteren Standortvorteil: „Unser Standort ist sehr gut, da der von Wald umgeben ist und der unseren Hof kühlt. Da haben wir noch einmal gemerkt, wie wichtig unser Wald ist.“

Lukas Worth (l.) und Marius Frey müssen sich bei der Hitze jetzt noch intensiver um ihre Pflanzen in der Humuswerkstatt kümmern. Foto: Theresa Demski

Mittlerweile leben auf dem Grundstück der Humuswerkstatt auch Tiere, für die gesorgt sei, versichert Worth. „Wir haben unsere Schafe jetzt wieder zu uns geholt, damit die unter den Baum können und was zu trinken haben.“

Das einzige Problem sei aktuell die Abholung des Gemüses, das die Kunden in der Humuswerkstatt bestellen und donnerstags in Form einer Gemüsekiste abholen können. „Das Gemüse wird in einem Erdkeller gelagert, in dem bei 30 Grad Außentemperatur etwa 16 Grad herrschen. Das Gemüse wird vom Wald gekühlt, das hat aber auch seine Grenzen. Deswegen müssen wir mit nassen Tüchern alles feucht halten und früh ernten, wir ernten morgens auch ein bis zwei Stunden früher.“

Die Pflanzen, die gerade besonders labil seien und unbedingt vor starker Hitze geschützt werden müssen, sind die Jungpflanzen. „Die sind noch so zart, da muss man aufpassen. Auch Aussaaten von Möhren zum Beispiel und alles, was neu gepflanzt ist, braucht besonderen Schutz.“, erklärt Worth.

Auch die Stadt kümmert sich um ihre Grünflächen. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Stadtsprecherin Kathrin Kellermann, dass dazu in den vergangenen Tagen bereits Elke Schütte vom Grünflächenmanagement mit ihrem Team unterwegs war, um vorsorglich vor allem junge Bäume und Jungpflanzen durchdringend zu wässern, damit diese versorgt werden, wenn es heiß wird. Vor allem für die neugepflanzten Bäume sei das ein sehr wichtiger Schritt, damit das Wurzelwerk auch in die Tiefe wachsen kann.

Ein besonderes Augenmerk liege vor allem auf den Aussaatflächen in der Stadt, die sich in den Kreiseln befinden, erklärt Kathrin Kellermann in einer Mail. „Dort heizt sich der Asphalt extrem auf und deshalb müssen die Pflanzen gegossen werden. Bäume und Pflanzen, die in den Parks stehen, müssen auch versorgt werden, sind aber nicht so gefährdet, weil es durch die Vegetation kühler ist als auf und an den Straßen.“

Auch Anwohner kümmern sich um das Grün in der Stadt: Für viele der neugepflanzten Bäume in den Neubaugebieten haben sie beispielsweise Patenschaften übernommen und gießen bereits regelmäßig. Um die Eiche in Eipringhausen kümmert sich die Freiwillige Feuerwehr.

Kellermann erklärt weiter, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, an öffentliche Wasserstellen zu kommen, um die Pflanzen in der Stadt zu gießen. Zum einen sei am Busbahnhof ein Hydrant, damit per Schlauch die Staudenbeete versorgt werden können. Zum anderen verfüge die Stadt über einige Wassersäcke, die mit Reißverschluss um die Bäume gehängt werden.