Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen : Pfarrerin Antje Hedke eingeführt

Wermelskirchen Gemeinde feiert festlichen Gottesdienst in der vollen Stadtkirche.

Fast ein Jahr liegt hinter dem Westbezirk der Evangelischen Kirchengemeinde, in dem die Menschen ohne eigenen Pfarrer auskommen mussten. Entsprechend gut aufgelegt, begrüßte die Gemeinde am Sonntag die Nachfolgerin von Pfarrer Ulrich Seng: In einem festlichen Gottesdienst wurde Pfarrerin Antje Hedke in ihr neues Amt eingeführt. In der Stadtkirche war es richtig voll geworden, der heimische Posaunenchor musizierte gemeinsam mit den Kollegen aus Tente; viele Kollegen und Presbyter hatten sich zur Einführung in Schale geworfen, um der Pfarrerin ihre Unterstützung zu signalisieren.