Geplantes Baugebiet in Wermelskirchen 1277 Unterschriften – „Rettet das Höferhofer Feld“

Und weiter: „Wir geben zu bedenken, dass so ein großes Wohngebiet – und vor allen Dingen auch das Gewerbegebiet – eine adäquate Verkehrsanbindung brauchen. Die vorhandenen Straßen sind kaum für Schwerverkehr eingerichtet und schwerlich erweiterbar, die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr mit schnellen Verbindungen in die umliegenden größeren Städte – zur Reduzierung des Individualverkehrs – ist relativ gering. Es fehlt die notwendige Infrastruktur. Das Höferhofer Feld liegt nun mal abseits am Ortsrand.“