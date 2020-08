Serie „Was macht eigentlich“ Peter Hermanns : „Rhombus-Areal ist ein Schandfleck“

Peter Hermanns an seinem Lieblingsplatz auf dem Hof mit Emily und Kathrinchen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Peter Hermanns war Jahrzehnte in der Wermelskirchener Kommunalpolitik und im Vereinsleben aktiv. In der Sportgerichtsbarkeit bekleidete er Ämter bis auf Bundesliga-Ebene. Unlängst feierte er seinen 80. Geburtstag.

Wenn Peter Hermanns heutzutage bei sommerlichem Wetter neben den Figuren „Kathrinchen“ und „Emelie“ sitzt, genießt er die Ruhe im Hinterhof seines Hauses. Das Leben des 80-Jährigen verlief nicht ganz so ruhig: Die Liste seiner beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten – darunter 30 Jahre für die CDU in der Wermelskirchener Kommunalpolitik – erstreckt sich auf fünf, maschinenbeschriebene DIN-A4-Seiten. „Um das alles unter einen Hut zu kriegen, hatte ich stets einen gut geführten Terminkalender“, sagt Peter Hermanns mit einem Lachen.

Im Gespräch schwelgt Hermanns, der jüngst seinen runden Geburtstag feierte, nicht nur in Erinnerungen, sondern spricht genauso über aktuelle Entwicklungen und Wermelskirchener Themen, die ihn nach wie vor umtreiben.

Info Ehrenring und Bundesverdienstkreuz Zur Person Peter Hermanns wurde am 13. Juli 1940 geboren. Nach dem krankheitsbedingten Tod seiner ersten Frau, ist er seit 1983 neu verheiratet. Er ist Vater einer Tochter und Opa einer Enkeltochter. Sein Vater Clemens übergab ihm den Eier-, Butter-, Käse-Import und -Großhandel, den er von 1972 bis 1979 als Inhaber führte. Als CDU-Kommunalpolitiker gehörte Peter Hermanns zur Politiker-Generation, die die prägende Zeit mit Bürgermeister Heinz Voetmann erlebte. Dazu zählt auch die Gemeindegebietsreform 1975, bei der Dabringhausen und Dhünn Stadtteile von Wermelskirchen wurden. Peter Hermanns ist unter anderem Träger des Ehrenrings der Stadt Wermelskirchen und des Bundesverdienstkreuzes.

Peter Hermanns fühlt sich bis heute dem Sport verbunden. Er spielte für den SV 09 Wermelskirchen von Kindesbeinen an Fußball und Handball, ist Mitglied des Tennis-Club Grün-Weiß. Mit dem Sport verbindet sich auch eines seiner einschneidensten Erlebnisse: Beim Prominenten-Schwimmen – damals CDU gegen SPD – 1974 zur Einweihung des Hallenbades, kam Hermanns beim Absprung derart unglücklich auf das Wasser auf, dass er ein Auge verlor. Der Plan, Schiedsrichter in der ersten Fußball-Bundesliga zu werden, war dahin.

„Ich habe mein Engagement dann auf die Sportgerichtsbarkeit verlagert“, berichtet Peter Hermanns. Unterschiedliche Ämter in Spruchkammern und Sportgerichten sowohl auf Regional- als auch auf Bundesebene besetzte Peter Hermanns vom Beginn der 1970er-Jahre bis zuletzt 2007 ununterbrochen. „Klar. Dabei hatte ich in der ersten und zweiten Bundesliga auch mit namhaften Fußball-Stars zu tun“, erinnert Peter Hermanns. Er stellt aber genauso fest: „Die Summen, die im Fußball heutzutage im Raum stehen, haben mit meinem Fußball nichts mehr zu tun – das ist Menschenhandel, nicht mehr meine Welt. Ich hoffe, dass die Corona-Krise ein Nachdenken auslöst.“

Für seine Heimatstadt („Mich hat es nie woanders hinzugezogen“) freut sich Peter Hermanns über die modernen Fußballplätze im Eifgen, in Dabringhausen, in Pohlhausen und den Bau in Dhünn: „Die Eigeninitiativen der beteiligten Vereine finde ich klasse.“ Man müsse solche Kicker-Grüns heutzutage als Standard sehen, zuvor wäre den Vereinen der Nachwuchs weggelaufen. Wermelskirchen sei immer eine „Sport-Stadt“ gewesen, weshalb er bedauert, dass das Freibad im Eifgen-Tal „nicht zu halten war“. Das geplante, neue Hallenbad müsse gebaut werden: „Eine Stadt unserer Größenordnung braucht ein Hallenbad. Alles andere können wir uns nicht erlauben“, betont Hermanns.

Die aktuelle Kommunalpolitik verfolgt Peter Hermanns intensiv, CDU-Versammlungen besucht er als Mitglied nach wie vor. „Bei der anstehenden Bürgermeister-Wahl rechne ich mit einer Stichwahl zwischen Rainer Bleek und Marion Lück“, ist Hermanns überzeugt. Und weiter: „Die Zersplitterung in viele Parteien und Wählergemeinschaften tut unserer Stadt nicht gut.“ An eine Änderung dieser Situation glaubt er indes nicht: „Wer unzufrieden ist, macht heute etwas Neues auf.“ Als er 1969 (bis 1994) in den Stadtrat kam, habe der aus 19 CDU- und 18 SPD-Leuten bestanden.

Die seiner Meinung nach „größte Fehl-Entwicklung“ der jüngsten Vergangenheit war die Schließung der Geburtenstation im Wermelskirchener Krankenhaus (KH). „Das nagt an mir. Beim Bau des KH war es selbstverständlich, dass das KH eine Geburtenstation bekommt. Wenn man schon ein gutes KH hat, darf man nicht nur auf Gewinn-Maximierung achten.“

Positiv sieht Peter Hermanns den Neubau auf dem Loches-Platz: „Da freue ich mich drauf, dann wird die Lebensmittelversorgung in der Innenstadt endlich besser.“ Schließlich gäbe es die Geschäfte, die er in den 1970er-Jahren als Großhändler für Eier, Butter und Käse beliefert habe, längst nicht mehr. Gerne erleben wolle er noch die Sanierung des Rhombus-Areals, denn das sei im Moment ein Schandfleck.