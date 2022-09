Europäische Mobilitätswoche in Wermelskirchen : Sicher auf dem Pedelec unterwegs sein

Christiane Beyer übt das Bremsen und Anhalten an der Hand von Jürgen Dahlmann. Im Hintergrund fährt Bärbel Kieseler auf ihrem Rad. Foto: Lena Steffens

Wermelskirchen Fünf Teilnehmer haben am Montag im Rahmen der Mobilitätswoche an einem E-Bike-Training teilgenommen. Jürgen Dahlmann von der Verkehrswacht Solingen erklärte zunächst die Theorie, dann ging es in die Praxis über. Geübt wurde das Bremsen, Anfahren und Slalom fahren.

Carola Schuricke sitzt auf ihrem Pedelec und fährt im Kreis an kleinen Hütchen vorbei, ihr linker Arm ist ausgestreckt. „Wer kann Slalom fahren im Stehen und die Hand dabei ausstrecken?“, ruft Jürgen Dahlmann von der Verkehrswacht Solingen, der in der Mitte steht. „Ich nicht“, ruft Schuricke lachend und setzt ihre Fahrt ungehindert fort.

Sie ist eine von fünf Teilnehmern, die bei einem Pedelec-Sicherheitstraining am Autohaus Hildebrandt im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche mitmachen. Die vier Frauen und ein Mann saßen alle schon einmal auf einem E-Bike, bringen zum Teil ihre eigenen Räder mit. Otto Hildebrandt versorgte die Teilnehmer mit Kaffee und stellte das Gelände zur Verfügung. Christiane Beyer, Demografiebeauftragte der Stadt, organisierte das Training.

Info Tipps für den Kauf eines Pedelecs Ausprobieren Dahlmann empfiehlt, „in ein vernünftiges Zweiradgeschäft zu gehen, damit verschiedene Marken getestet werden können.“ Danach sollte das Rad Probe gefahren werden, bevor das Pedelec gekauft wird. Fahren Bevor sich der Pedelec-Fahrer in den Straßenverkehr begibt, sollte er sich einen freien Parkplatz, beispielsweise von einem Supermarkt, suchen, und dort testen, wie sich das E-Bike verhält.

Zu Beginn des Trainings fahren sie noch etwas unsicher. Nachdem Dahlmann theoretisch erklärt hat, wie sich ein E-Bike auf der Straße verhält und wie der Helm sicher auf dem Kopf sitzt, ist die Praxis an der Reihe. „Wenn ich pfeife, treten Sie beide Bremsen, und erst, wenn Sie stehen, kommt der Fuß runter“, ruft Dahlmann. Das klappt bei einigen Teilnehmern schon ganz gut. Bei anderen muss Dahlmann noch einige Anweisungen geben. „Sie müssen noch ein bisschen eher reagieren“, rät er Waltraud Klein.

Als nächstes sollen die Fünf nur mit dem Hinterrad bremsen, danach nur mit dem Vorderrad, damit die Teilnehmer den Unterschied zwischen den verschiedenen Bremsarten bemerken. Währenddessen steht Sabine Colomo etwas abseits daneben und schaut sich das Pedelec-Training aus der Nähe an. „Ich wollte mir gerade ein Pedelec ausleihen, aber ich denke, durch Zugucken kann man auch schon viel mitnehmen“, sagt sie.

Dass das praktische Training aber auch sehr wichtig ist, weiß Dahlmann aus Erfahrung. Er hat als Moderator des deutschen Verkehrssicherheitsrates bereits mehrere Trainings gegeben, in den vergangenen Tagen in Engelskirchen und Marienheide; in Wermelskirchen ist er nun zum dritten Mal. „Man sieht den Unterschied zwischen den Senioren, die sich ein Pedelec kaufen, weil ihnen das Fahrradfahren zu schwerfällig geworden ist, die vorher kontinuierlich Rad gefahren sind und denen, die Jahre lang nicht gefahren sind, und dann auf ein E-Bike wechseln“, erklärt er. „Diejenigen vergessen dann, dass sie vorher ein Rad mit elf Kilogramm gefahren sind, und nun ein E-Bike mit 26 Kilogramm fahren“, sagt Dahlmann. Die meisten Unfälle passierten daher beim Auf- oder Absteigen.

Daher üben die Fünf auch das Losfahren auf der Stelle. „Sie haben ein Pedelec, erst, wenn Sie losfahren, kommt die Motorleistung hinzu“, erklärt der Fachmann währenddessen. Nach und nach fühlen sich die Teilnehmer sicherer auf dem Rad, so dass Dahlmann zur nächsten Übung übergeht: die Vollbremsung. „Wir müssen auch die Extremsituationen testen, da die Älteren meist nicht richtig zupacken wollen“, erklärt Dahlmann. Zu den wichtigen Übungen des Tages zählen zudem ein Gleichgewichtstraining auf dem Rad, Slalom fahren sowie das Anfahren und Bremsen am Berg.