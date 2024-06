Vereinsleben in Wermelskirchen Ein Geburtstags-Tänzchen für den SSV Dhünn

„Auch wenn es vor allem in der letzten Woche vor dem Termin immer reichlich zu tun ist, ist alles gut gelaufen“, zeigte sich Laura Block, die die Geburtstagsparty gemeinsam mit Jana Markovic, Andreas Böge und Christoph Weber federführend organisiert hatte, am Abend zufrieden: „Nachdem wir zuletzt bei zwei Veranstaltungen nicht so ein Wetterglück hatten, ist es heute richtig toll.“ Unterstützung bekam das Quartett aus den Reihen des Vereins: So kümmerten sich beispielsweise die Fußball-Senioren im Schichtdienst um den Getränkestand, die Fußball-Junioren um Grill und Fritteuse. In der Fritteuse bereiteten die Kicker übrigens Pommes zu, die Dirk Siebel vom Restaurant „Jägerhof“ in Dhünn-Neuenhaus genauso wie Waffelteig für das Fest gespendet hatte.