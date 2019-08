Kirmes und Krammarkt in Wermelskirchen : Party pur im „Bermuda-Dreieck“

Kirmes und Krammarkt in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die heißen Temperaturen ließen die Besucher erst nach Mittag in die Innenstadt zur Matinee strömen.

Das eine oder andere Mineralwasser zwischen den Bieren war schon nötig: Matinée zur Herbstkirmes war geprägt von einer extremen Hitze. Fächer in allen Farben von Schwarz über Gelb bis Rot und Violett lagen bei den weiblichen Besuchern hoch im Kurs - wer die begehrten Wedel zum Spenden von einem Luftzug auf dem Krammarkt verkaufte, verdiente sich die sprichwörtliche „goldene Nase“. Der Publikumsandrang hielt sich um die frühe Mittagszeit herum in Grenzen, viele Besucher warteten augenscheinlich das Abklingen der hohe Temperaturen von über 30 Grad Celsius ab.

„Es ist schlicht zu heiß“, stellten die „Curry-Brüder“ Wim und Hardy Schwanke in ihrem Imbisswagen an der Ecke Schiller-/Kölner Straße fest: „Das merken wir auch in der Kasse.“ Obendrein würden sich die Besucher durch die vergrößerte Kirmes mehr verteilen: „Viele schaffen es gar nicht, während ihres Besuches die Kirmes mit Krammarkt komplett zu begehen.“