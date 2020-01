In Wermelskirchen : Parteien uneins bei der Stichwahl

Wermelskirchen Es gibt unter Politikern Verfechter und Kritiker eines zweiten Wahlgangs. Amtsinhaber Rainer Bleek setzte sich 2015 bei einer Stichwahl durch.

Bürgermeister oder Bürgermeisterin im zweiten Anlauf? Bei der Kommunalwahl am 13. September könnte es wieder zu einer Stichwahl kommen. Denn das Verfassungsgericht in Münster kassierte Ende Dezember ein von der schwarz-gelben Mehrheit im Landtag verabschiedetes Gesetz zur Abschaffung der Stichwahl. Die gab es noch bei der jüngsten Wahl und verhalf dem amtierenden Bürgermeister Rainer Bleek zum Sieg, Stefan Leßenich zog im zweiten Durchgang den Kürzeren. Eine Stichwahl erfolgt, wenn im ersten Wahlgang kein Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen hinter sich hat. Was sagen der Amtsinhaber und die hiesigen Parteien zum Gerichtsurteil?

Bürgermeister Auch Amtsinhaber Rainer Bleek hält diesen Punkt für wichtig: „Für die Position des Bürgermeisters ist es besser, wenn die Mehrheit der Bürger für ihn gestimmt hat, er kann als Verwaltungschef ein anderes politisches Gewicht in die Waagschale werfen, als jemand, der nur 20, 30 Prozent erzielt hat.“ Bleek erinnert daran, dass es damals eine Initiative der rheinisch-bergischen CDU war, die Stichwahl wieder abzuschaffen – und mit Stimmen der FDP dann als Gesetz verabschiedet wurde. Deren Argument war unter anderem, dass die Wahlbeteiligung bei Stichwahlen geringer ausfalle als im „ersten Wahldurchgang“. „Sie ist aber nur mit unter zwei Prozent geringer“, sagt Bleek. Ob er selbst noch einmal kandidieren werde, wolle er noch in diesem Monat bekannt geben. Er fühle sich nicht unter Zugzwang gesetzt, dass Bürgermeister in Nachbarstädten dies schon public gemacht haben – wie Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz oder Bürgermeister Dietmar Persian in Hückeswagen.