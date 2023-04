Städtisches Gymnasium Panne lässt 42 Abiturienten in Wermelskirchen hängen

Dieser Aufwand am Dienstag sei natürlich ein großer gewesen, kommentiert Elvira Persian: „Deshalb waren wir auch schlimm betroffen.“ Die für den Mittwoch am Gymnasium Wermelskirchen angesetzten Prüfungen waren die in Physik, Chemie und Biologie. Diese Prüfungen sind nun auf Freitag, 21. April, verschoben. „Das ist kein größeres Problem für uns, weil an diesem Tag keine Prüfungen vorgesehen waren - wir müssen also keine Folgetermine großartig umstellen, die Verschiebung bringt nichts durcheinander“, erläutert Elvira Persian.