Kindererziehung in Wermelskirchen Eltern müssen die Nerven behalten

Er spricht frei. Keine Karten, kein Manuskript. Achim Schad weiß, was er den Eltern am Montagabend in der Schwanenschule mitgeben will. Der Sozialpädagoge und Familientherapeut hat viele Jahrzehnte Erfahrungen in der Beratung im Gepäck. Und die leiten ihn durch den Abend. Mehr als zwei Stunden lang lauscht ihm das Publikum – ganz überwiegend Mütter. Es ist ein langer, voller Abend. Aber Achim Schad schwafelt nicht. Stattdessen folgt eine klare Ansage der nächsten. Auf Fragen gibt es Antworten. So, wie der Familientherapeut und Buchautor auftritt, so ähnlich klingt auch seine Pädagogik: „Kinder brauchen mehr als Liebe: Klarheit, Grenzen, Konsequenzen“, heißt sein Buch, das inzwischen in sechster Auflage erschienen ist.