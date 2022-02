Familie aus Wermelskirchen : Von der Grenze zur Schweiz zur Entbindung ins Bergische

Anna und Daniel Dorfmüller habe eine weite Reise auf sich genommen, damit Baby Malte im Bergischen zur Welt kommt. Foto: Helios Klinik Wipperfürth

Wermelskirchen/Wipperfürth Anna und Daniel Dorfmüller leben seit fünf Jahren in Süddeutschland. Für das Paar war jedoch klar, dass auch das dritte Kind in der bergischen Heimat zur Welt kommen sollte. Als die Fruchtblase platzte, machte sich die Familie auf die 500 Kilometer lange Reise.

Von Michael int Zandt

Das nennt man wohl Heimatverbundenheit: Anders ist es nicht zur erklären, warum Anna und Daniel Dorfmüller eine Anreise von gut 500 Kilometern auf sich nahmen, damit ihr Sohn im Bergischen zur Welt kommt.

Die Dorfmüllers sind nicht nur heimatverbunden, sondern auch sehr entspannte Eltern. Wenn das Paar von der Geburt ihres dritten Kindes erzählt, klingt dies immer vollkommen unaufgeregt. Doch sobald sie auf die Details zur Klinikanreise zu sprechen kommen, bekommt so mancher Zuhörer große Augen: Nicht nur, dass die junge Familie extra 500 Kilometer für die Geburt ihres Sohnes anreiste. Familie Dorfmüller sah der Geburt so entspannt entgegen, dass sie bis zum Platzen der Fruchtblase wartete, bevor sich Mutter Anna, Vater Daniel und Sohn Nick auf den Weg ins Bergische machten. „Gegen Mitternacht merkte ich, dass meine Fruchtblase geplatzt war. Mein Mann und ich hatten im Vorfeld alles abgesprochen, sodass wir schnell aufbrechen konnten: Daniel brachte unsere Tochter Lisa zu den Nachbarn und ich bereitete mich noch kurz auf die Fahrt vor“, erklärt Anna Dorfmüller.

Derzeitiger Wohnort der Dorfmüllers ist Emmingen-Liptingen. Das liegt an der Grenze zur Schweiz. Von dort bis Wipperfürth, wo Anna Dorfmüller entbinden wollte, liegen ganze 500 Kilometer Entfernung. Auf der Fahrt zwischen Wahlheimat und Wunschkrankenhaus waren die Nerven dann teils doch angespannt, besonders beim werdenden Papa: „Ich habe nur immer gehofft, dass wir es rechtzeitig schaffen“, erklärte Daniel Dorfmüller mit einem Lächeln.

Als die Familie nach fünfstündiger Fahrt an der Klinik in Wipperfürth eintrifft, wird Sohn Nick von seiner Uroma vor Ort abgeholt – gerade noch rechtzeitig, bevor die Geburt beginnt. „Das passte dann noch, aber ein paar Minuten später und Nick hätte miterlebt, wie sein Bruder zur Welt kommt“, beschreibt Anna Dorfmüller die letzten Minuten, bevor die Geburt richtig einsetzt. Diese verläuft unkompliziert und schnell: Am 26. Januar um exakt 8.16 Uhr erblickt Malte mit 3820 Gramm und einer Größe von 53 Zentimetern das Licht der Welt.

Mit Malte ist damit auch das dritte Kind der Familie Dorfmüller in der bergischen Heimat geboren. Diese Verbundenheit ist beiden Elternteilen sehr wichtig, haben sie doch immer noch einen engen Bezug durch Familie und Freunde nach Wermelskirchen. Vor fünf Jahren zog die junge Familie auf Grund der Arbeit von Daniel Dorfmüller an die Grenze zur Schweiz. Trotz der Distanz war beiden Eltern klar: Auch weitere Kinder sollten immer in der alten Heimat zur Welt kommen. Anna Dorfmüller erzählt: „Die Wahl fiel sehr schnell auf das Wipperfürther Krankenhaus, da wir nur positives Feedback durch Freunde und Bekannte erhalten hatten. Unsere siebenjährige Tochter ist damals in Wermelskirchen geboren. Die Geburtshilfe dort schloss allerdings 2015, doch auch unser nächstes Kind wollten wir unbedingt in der Heimatregion bekommen“, beschreibt die Dreifach-Mama. Nick kam 2019 schließlich in Wipperfürth zur Welt. Schon da fühlte sich Familie Dorfmüller während ihres Aufenthalts jederzeit rund um gut versorgt und schätzte besonders die familiäre Atmosphäre der Klinik. „Alle waren unglaublich nett und fürsorglich. Für mich war es keine Frage, dass wir unser drittes Kind ebenfalls in Wipperfürth bekommen“, erklärt die 30-Jährige. Auch bei ihrem jetzigen Aufenthalt im Krankenhaus bestätigt sich ihre Meinung. Besonders die vielen vertrauten Gesichter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits bei der Geburt von Nick zugegen waren, gaben der Familie ein gutes Gefühl und die Bestätigung, dass die Wahl der Klinik trotz der langen Anreise wieder richtig war. „Die familiäre Atmosphäre der Klinik macht es einem einfach, sich hier wohlzufühlen“, erklärt Anna Dorfmüller.

2019 verzichtete die Familie noch auf den Nervenkitzel einer kurzfristigen Anreise vor der Geburt, sie reiste extra ein paar Tage früher an. Da die dritte Schwangerschaft erneut problemlos verlief, entschied sich die Familie nun dazu, erst zur beginnenden Geburt anzureisen. Eine Entscheidung, die Anna Dorfmüller jederzeit wieder treffen würde: „Für andere Familien ist das vermutlich viel zu nervenaufreibend. Aber wir haben darauf vertraut, dass wir es bis Wipperfürth schaffen.“

Die erneute Geburt in der alten Heimat hat die Familie zudem in ihren Zukunftsplänen bestärkt: Sie wollen unbedingt wieder zurück ins Bergische. Auch nach fünf Jahren sind die Dorfmüllers nie wirklich in ihrer neuen Wahlheimat angekommen. Anna Dorfmüller beschreibt, wieso: „Wir haben dort tolle Menschen kennengelernt. Aber dieses bergische Gemüt, das ist doch einfach anders und das vermissen wir an unseren Mitmenschen. Zudem wohnt unsere ganze Familie im Umkreis von Wermelskirchen. Es ist Zeit, wieder nach Hause zu ziehen.“