Fotos Blick ins Familienalbum: Ostern in Wermelskirchen damals

Volker Ernst und Vater Günter an Ostern 1968: "Mensch, das ist 55 Jahre her! Das war ein Vierteljahr vor meinem zweiten Geburtstag. Ostern kam bei uns in der Berliner Straße die ganze Familie zusammen. Und das waren viele, denn unser Haus war schon immer ein Drei-Generationen-Haus. Dann wurden im Hof Ostereier und Süßigkeiten versteckt und die Kinderschar suchte zur Freude der Erwachsenen die Leckereien wieder zusammen. Bei uns Kindern ging es natürlich darum, wer am meisten und am schnellsten fand. Stolz wurden dann den Eltern die eigenen Funde präsentiert. Den Osterhasen haben wir allerdings nie erwischt. Diese Osterveranstaltungen zählen zu meinen frühesten Kindheits-Erinnerungen. Wenn es das Wetter und die Temperatur erlaubten, wurde anschließend im Hof gemeinsam Kaffee getrunken. Später am Tag gab es dann einen ausgedehnten Osterspaziergang, bevor wieder alle nach Hause fuhren. Schöne alte Zeiten."