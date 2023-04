Ferienprogramm in Wermelskirchen Osterferienprogramm beginnt vor dem Frühstück

Und auch die Jugendlichen, die ab 13 Jahren schon Verantwortung im Team übernehmen können, finden dann ihren Platz. Dazu gehört auch Valentin. Er ist in diesem Jahr zum ersten Mal als Teamer dabei – im vergangenen Jahr war er noch klassischer Teilnehmer. „Es ist total spannend, jetzt Verantwortung übernehmen zu dürfen“, sagt der 13-Jährige. Er habe selbst nur gute Erinnerungen an seine Zeit im Ferienprogramm. „Jetzt bin ich wieder hier und gehöre zum Team“, sagt er und lacht. So ähnlich geht es auch Julia Bielzer, die bei Lynn und Emilia am großen Frühstückstisch sitzt. Auch die 24-Jährige kam vor gefühlten Ewigkeiten als Kind zum Osterferienprogramm. Inzwischen bereitet sie das Angebot mit vor und ist Ansprechpartnerin für die Grundschulkinder ab fünf Jahren, die eine Woche lang gemeinsam lernen, bauen, basteln und toben.