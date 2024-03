Umfrage zu Ostern in Wermelskirchen „Hauptsache die Familie ist zusammen“

WERMELSKIRCHEN (Text/Fotos/resa) Welche lieb gewonnenen Traditionen dürfen an Ostern auf keinen Fall fehlen? Was ist den Wermelskirchenern an den Feiertagen besonders wichtig? Die Bergische Morgenpost wollte es genau wissen und hat bei den Kindern und bei den Senioren nachgefragt. Die Antworten klingen gar nicht so unterschiedlich.