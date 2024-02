Kriminalität in Wermelskirchen Wieder fehlt ein „Willkommen“-Schild

Am Donnerstag, 22. Februar, sei das Schild noch an Ort und Stelle gewesen, beobachtete Harald Röntgen, Geschäftsführer des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dabringhausen, der die Schilder Ende der 1970er-Jahre aufgestellt hatte: „Seit Samstag, 24. Februar ist es weg.“ Er gehe wie im vorangegangenen Fall davon aus, dass Diebe am Werk waren und das mit Schrauben im Fundament befestigte Schild komplett entwendet haben, um den Materialwert des Kupferrahmens in bare Münze zu verwandeln.