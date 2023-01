Große Sorgen in Wermelskirchen Flächen-Photovoltaik-Anlagen verdrängen Landwirte

Das zunehmende Interesse von Industrie und Energieversorgern an der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, um Freiflächen-Fotovoltaik-Anlagen zu errichten (wir berichteten), weckt bei den Landwirten in Wermelskirchen und im gesamten Kreisgebiet Besorgnis. Große Sorge der Landwirte in Rhein-Berg ist, dass sie durch diese Pläne weitere Flächen für ihre Landwirtschaft verlieren. Eine Doppel-Nutzung für Landwirtschaft und Energiegewinnung sei nämlich nicht möglich.