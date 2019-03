Orkan „Eberhard“ in Wermelskirchen: Stadt übernimmt Kosten für Sturmschäden

Wermelskirchen Mangelhafte Ausschreibung für Fällung des Baums / Kritik am Verhalten der 09-Fußballer.

Dass am Tag des Sturms auf zwei Sportplätzen gekickt wurde, hat ein Nachspiel. Senioren- wie Jugendfußballer von Nullneun waren in Höferhof und in Tente in Aktion, als Bäume umstürzten. „Wir hatten Unwetterwarnstufe 2. Da ist es unverantwortlich, dass überhaupt Spiele angepfiffen werden. Wir können nicht jedes Mal die Plätze sperren. Ein bisschen Eigenverantwortung muss ich von Bürgern schon verlangen können“, sagte Marner. An solchen Tagen treibe man weder Sport auf den Plätzen, noch gehe man in den Wald oder auf Friedhöfe, wo Bäume ständen. Die Stadtverwaltung hat den Verein angeschrieben und deutlich aufgezeigt, dass unverantwortlich gehandelt worden sei. Details zu dem Brief wollte Thomas Marner nicht nennen. Das sei vertraulich, sagte der Technische Beigeordnete.