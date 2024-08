Straßenverkehr in Wermelskirchen Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wie die Rhein-Berg-Polizei informiert, wurde an diesem Tag gegen 15.30 Uhr ein silberner Opel Corsa vorwärts in eine Parklücke eingeparkt. Rund dreieinhalb Stunden später kehrte die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurück und bemerkte frische Unfallspuren an der linken Fahrzeugseite. „Informationen zu dem Unfallverursacher erhielt die Geschädigte jedoch nicht“, berichtet die Polizei.