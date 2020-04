Start einer neuen Plattform für Geschäfte : Online-Schaufenster für den Handel

Wermelskirchen Wer seine Lieblingsprodukte gerne online von zuhause aussucht, kann das schon seit langem. Doch Wermelskirchener Geschäfte hatten bisher wenig davon, denn große Verkaufsplattformen wie Amazon oder Ebay dominieren diesen Markt.

In Kürze werden alle Aktivitäten unter wkhandinhand.de gebündelt. Veröffentlicht werden detaillierte Produktinformationen und Preise, ebenso wie Öffnungszeiten oder Lieferserviceangebote – je nach aktueller Lage. „Ein Online-Shop ist das aber nicht“, betont Digitalexperte Marco Frommenkord, der die Plattform im Rahmen des Projektes #wkhandinhand entwickelt hat. „Die Menschen sollen bald wieder in die Geschäfte gehen, um sich umzuschauen.“ Das Wermelskirchener Online-Schaufenster vollziehe zusätzlich den Schritt ins digitale Zeitalter - und zeige, wie vielseitig das Angebot in Wermelskirchen ist.