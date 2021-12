Busunfall in Wermelskirchen : Oma dankt Busfahrer: Er hat Enkel vor dem Tod bewahrt

Neuenflügel Der schwere Busunfall am Montagnachmittag ist noch einmal glimpflich ausgegangen. Die Familie des Kindes ist dem 22-jährigen Wermelskirchener für seine Umsicht dankbar.

Am Montagnachmittag war der 22-jährige Busfahrer auf dem Weg von Solingen nach Hünger. Auf dem Gehweg in Neuenflügel bemerkte er ein Kind, das in Richtung Fahrbahn ging. Laut Polizei machte sich der Busfahrer vorsichtshalber bremsbereit. Das Kind habe dann unvermittelt die Fahrbahn betreten, ohne auf den herannahenden Bus zu achten. Trotz Notbremsung konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Passanten leisteten Erste Hilfe. Der Junge wurde in die Leverkusener Kinderklinik eingeliefert.