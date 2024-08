Olympische Spiele 2024 Marike Steinacker jubelt über Platz vier

Um eine Medaille zu ergattern, hätte Marike Steinacker in Paris Bestleistung werfen müssen. „Es gibt Tage, an denen schafft man so etwas – heute nicht.“ Aber sie sei trotzdem glücklich über den vierten Platz, sagte Steinacker, die etwas mit ihrer Eingangsgeschwindigkeit und Beinarbeit haderte: „Das lag daran, dass ich viel wollte und nicht genügend Lockerheit beibehalten habe“.