Sportvereine in Wermelskirchen TuRa-Kicker denken an „goldene“ Zeiten

„Das waren wir“, sagt Rüdiger Ruttmann und zeigt auf das alte Mannschaftsbild, das im Vereinshaus „Am Silberberg“ von TuRa Pohlhausen an der Wand hängt. Die Jungs tragen einfache Hosen, Trikots und sie blicken stolz in die Kamera. „Unsere erste Trainerin war meine Mutter“, erzählt der 82-Jährige dann und schmunzelt. Cläre Ruttmann – ihr Name ging in die Vereinsgeschichte ein. Denn sie war es, die dem Fußball nach dem Zweiten Weltkrieg in Pohlhausen wieder eine Chance gab: Der TuRa fehlte eine Seniorenmannschaft, der Betrieb des Traditionsvereins schien keine Perspektive zu haben. Bis 1952: Damals gründete Cläre Ruttmann mit ein paar Fußballern von der Straße eine Jugendmannschaft.