Wermelskirchen: Oldie-Night im AJZ Bahndamm mit Frank Hermes

Wermelskirchen

Heute Abend, Mittwoch, veranstaltet das AJZ Bahndamm mal wieder eine "Hermes Oldie Night". Frank Hermes wird die Besucher nach einer zweijährigen Pause tanzend in die vergangenen Jahrzehnte führen. Um 21 Uhr ist Einlass, der Eintritt kostet vier Euro. Im Verlauf des Abends spielt die Rock-Cover-Band "Soldiers of Fortune" aus Wermelskirchen Rock-Hits von 1964 bis heute. Neben Hermes (Gesang, Keyboard) stehen Andreas Schwarz (Gitarre), Uwe Workowski (Bass, Gitarre) und seit 2017 der 19-jährige Max Reinicke auf der Bühne. Die Gäste dürfen sich freuen auf Titel von Led Zeppelin, Deep Purple, Lynyrd Skynyrd, Jimi Hendrix, Thin Lizzy oder UFO. Bis in die frühen Morgenstunden sorgt Hermes dann wieder für Funk, Disco, Pop, Rock' n Roll, Hard Rock und Metal. Musikwünsche werden gerne erfüllt.