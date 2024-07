Marketingverein Wermelskirchen lädt ins Haus Eifgen Oktoberfest mit den „Gaudibuam“

„Ozapft is" heißt es am Samstag, 28. September, im Haus Eifgen. Der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) lädt ab 18.30 Uhr zum Oktoberfest ein. „Da darf gerne im Wiesn-Outfit bei bayerischer Musik ausgelassen gefeiert werden. Ganz so wie damals in der ‚Buche’ soll es zünftig zugehen“, erinnert die zweite WiW-Vorsitzende, Kirstin Bubenzer, an die Oktoberfest-Gaudi in Buchholzen in 2019: „Das war ein tolles Fest mit super Stimmung. Das möchten wir gerne wiederholen.“ Um 19 Uhr geht das Oktoberfestspektakel los. DJ Axel und die „Bergischen Gaudibuam“ heizen dem Publikum in Dirndl und Lederhosen ein.