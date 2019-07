Neue Räume für OGS Hünger : Hünger Kinder freuen sich über neue Klassenräume

Hünger Etwas mehr als ein Jahr mussten sich die Schüler sowie Lehrer der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) Hünger gedulden.

Das lange Warten auf die neuen Räumlichkeiten hat endlich ein Ende. Noch bevor es in die Sommerferien geht, dürfen sich Lehrer und Schüler über den Umbau der OGS Hünger freuen.

Bürgermeister Rainer Bleek warf in seiner Eröffnungsrede einen Blick zurück auf die Zeit, als das Projekt in Angriff genommen wurde. „Nach einem langen Prozess hat es letztendlich ganz gut geklappt“, sagte Rainer Bleek. „Die Hausmeisterwohnung in zwei Teile zu trennen, war eine sinnvolle Lösung“. Nach Beginn der Planung bis zum fertigen Konzept vergingen etwa anderthalb Jahre, nun ist der Umbau geschafft. Neben der neuen Küche, der Mensa und dem Lehrerzimmer wurde auch das Hausmeisterhaus umgebaut. Hierbei wurde die untere Etage der Hausmeisterwohnung räumlich getrennt. Nicht nur neue Wege, sondern auch separate Eingänge sowie Fluchtwege wurden gebaut. Dadurch hat die OGS insgesamt zwei weitere Gruppenräume und ein zusätzliches Büro gewinnen können. Auch Fenster, Böden, Leitungen sowie Schallschutz sind neu.