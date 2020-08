Emissionsfrei in Wermelskirchen : „Nichts hören, nichts riechen“ - ÖPNV mit Brennstoffzelle

Wermelskirchen Ein weiterer Teil Europas größter Brennstoffzellen-Hybridbusflotte des RVK in Wermelskirchen wurde eingeweiht. Auf dem Betriebshof in Braunsberg steht auch die Wasserstoff-Tankstelle für die Busse.

„Nichts hören, nichts riechen“ steht auf den brandneuen wasserstoffbetriebenen Bussen auf dem Gelände der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) in Braunsberg. Am Mittwoch wurden dort sowohl die ersten zehn emissionsfreien Fahrzeuge als auch die erste Wasserstoff-Tankstelle am Standort eingeweiht. Insgesamt betreibt die RVK 35 der emissionsfreien Busse und verfügt damit über Europas größte Brennstoffzellen-Hybridbusflotte. Neben den zehn Bussen in Wermelskirchen fahren die restlichen 25 Fahrzeuge in Bergisch Gladbach, Meckenheim und Hürth. Die neuen Busse ergänzen die bisherige Flotte von 30 dieselbetriebenen Fahrzeugen der RVK in Wermelskirchen.