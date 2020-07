Eine Welt-Initiative: Einsatz für das Lieferkettengesetz : Ökumenischer Arbeiterkreis kämpft für faire Produktionsbedingungen

Wermelskirchen Vier Wermelskirchenerinnen aus dem Arbeitskreis „Eine Welt“ setzen sich für das Lieferkettengesetz ein und richtet einen Appell an Politik und Verbraucher.

Wenn Leida Raue im Weltladen am Markt Kaffee, Gewürze oder Kunsthandwerk verkauft, dann hat sie die Menschen vor Augen, bei denen das Geld der Kunden ankommt. Dann denkt sie an die Familien in Südamerika, Afrika oder Asien, die kleine, zertifizierte Betriebe organisieren und von dem Verkauf ihrer Produkte leben können. Jeder einzelne Schritt der langen Lieferkette ist nachvollziehbar.