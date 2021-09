Ein kleines bergisches Haus soll für regen Austausch sorgen : Öffentlicher Bücherschrank als Kulturtreff im Dorf

Dabringhausen Das Team des offenen Frauentreffs von Miteinander in Dabringhausen hatte die Idee, örtliche Handwerker sorgten für die Umsetzung. Nun können die Bürger diesen Treff mit Leben erfüllen.

Bei der Optik haben sich die Macherinnen was ganz Besonderes ausgedacht: ein typisch bergisches Haus sollte es sein! Und so wurden ortsansässigen Handwerker für die individuelle Umsetzung gewonnen. Andreas Korn als Schreiner zimmerte den Schrank in Form eines Hauses, Malermeister Michael Palm sorgte für einen Anstrich in bergisch-grün und weiß, Landschaftsbauer Sebastian Sieg fügte den von Klaus Stöcker gefertigten Metallrahmen in das traditionell gepflasterte Fundament ein. So strahlt nun der Bücherschrank voller Gemütlichkeit an der Altenberger Straße, neben der Gaststätte Markt 57.